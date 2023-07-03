Telegram – популярний месенджер, який дозволяє своїм користувачам переписуватися з друзями, створювати робочі чати, здійснювати відеодзвінки, обмінюватися файлами та ще багато іншого.

Мало хто знає, але списки контактів у Telegram та у телефонній книзі на смартфоні – незалежні одне від одного. Тобто після видалення контакту з телефонної книги, людина все одно залишається серед ваших контактів у Telegram.

Як швидко видалити контакт у Telegram – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Інструкція для iOS

Щоб видалити контакт з Telegram, вам необхідно:

Відкрити месенджер на своєму смартфоні.

Перейти у вкладку Контакти та знайти у списку ім’я користувача, якого бажаєте видалити.

Перейдіть в діалог та натисніть на імʼя контакту.

Згори побачите пункт Змінити, натисніть на нього.

На екрані побачите Видалити контакт. Натисніть на кнопку видалення.

От і все, контакт видалено з вашого Telegram.

Якщо ви листувалися з людиною, чат все одно залишиться в меню, але його теж можна видалити:

Натисніть на кнопку Чати, яка розташована в центрі нижньої панелі.

Знайдіть діалог із користувачем.

Свайпніть вліво – з’явиться червоний значок кошика.

Виберіть спосіб видалення історії – лише у себе або у двох користувачів.

Підтвердіть дію.

Інструкція для Android

Відкрийте розширене меню, натиснувши кнопку з трьома смужками (у верхньому лівому куті), та перейдіть до пункту Контакти.

Знайдіть користувача, якого хочете видалити, та натисніть на нього. На екрані зʼявиться ваш діалог, але вам потрібно натиснути на ім’я людини, яке розташоване у верхній частині екрана.

Там виберіть значок у вигляді трьох точок у верхньому правому куті екрана. Відкриється невелике меню, де можна вибрати рядок Видалити контакт.

Підтвердіть дію, натиснувши кнопку ОК.