Можливість створювати кілька робочих столів на компʼютері – дуже корисна функція. Вона дозволяє зручно зберігати робочі й особисті папки та упорядкувати усі потрібно файли.

Крім того, на кожному робочому столі можна відкривати різні програми, що дуже зручно під час роботи чи навчання.

Як створити другий робочий стіл на Windows та MacBook – читайте в нашому матеріалі.

Створюємо другий робочий стіл на ПК

Створити другий віртуальний робочий стіл на Windows дуже просто. Спершу потрібно натиснути Перегляд завдань. Ця функція розташована на нижній панелі.

Якщо такого значка у вас немає, потрібно клацнути правою кнопкою миші по нижній панелі та в меню вибрати пункт Показати кнопку ПЗ.

Натискаємо на Перегляд завдань. На екрані зʼявиться два мініатюрних зображення ваших робочих столів. Натисніть Створити робочий стіл.

Ви можете не обмежуватись двома, а створити три чи навіть пʼять столів, якщо вам це потрібно.

Щоб швидко перемикатись між ними, достатньо натиснути на Перегляд завдань та обрати потрібний вам стіл.

Як створити другий робочий стіл на Mac

Для цього вам знадобиться лише один додаток – Mission Control:

Відкрийте Mission Control на своєму Mac.

У верхньому правому куті екрана знайдіть та натисніть на плюс.

На екрані зʼявляться усі створені вами робочі столи.

Щоб легко перемикатися між ними, достатньо зайти в Mission Control та обрати потрібний вам стіл.