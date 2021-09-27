Українська співачка і блогер SHADU (Ксенія Шадурська) за короткий термін набрала 20 тисяч підписників і сотні тисяч переглядів у TikTok. Секрет успіху зірка розкрила Фактам ICTV.
– TikTok у сучасному світі – це головна соціальна мережа, в якій кожен може проявити себе. Для мене як для артиста TikTok – це спосіб популяризації себе. Зізнаюсь, вже навіть маленька залежність від переглядів і вподобань є, – каже SHADU.
Співачка переконує – досягти такого успіху в TikTok і набрати 20 тис. підписників за три тижні їй вдалося завдяки кропіткій праці.
– Секрет у праці! Спочатку потрібно подумати, яку підбірку буду знімати, далі поїхати на локацію, відзняти якомога більше. Далі змонтувати і придумати озвучку. Це все роблю я сама.
@kseniya.shaduТы видела какой крутой желтый свитшот?????♬ Baby, I’m Jealous (feat. Doja Cat) – Bebe Rexha
Здебільшого на зйомку одного ролика SHADU витрачає близько шести годин, а то й цілий день. Якість відзнятого матеріалу – понад усе.
– Я люблю знімати на вулиці, в різних красивих київських локаціях, йде багато часу на переміщення по місту, переодягання, – пояснює зірка.
@kseniya.shaduВы просили, я сделала ???? в каком магазине собрать образ ?♬ Hello Bitches – CL
Як розкрутити власний акаунт у TikTok – три поради від SHADU:
- Придумайте фішку! Роззирніться довкола і подумайте, на чому можна зіграти.
- Знімайте якомога більше, водночас не забувайте про якість.
- Успіх не звалиться як сніг на голову. Якщо немає швидкого ефекту, не засмучуйтесь.
У серпні TikTok назвали найпопулярнішим додатком у світі – він вперше випередив Facebook за кількістю завантажень. Загальний час перегляду TikTok у США і Великій Британії більший, ніж у YouTube. Короткі відеоролики щодня стають дедалі популярнішими.