Тепер у Дії можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його. Це можуть зробити ФОП-спрощенці третьої групи, які подали заявку до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%.

Декларацію необхідно подавати до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня до скасування воєнного стану на території України.

Як подати декларацію платника єдиного податку 2% в Дії:

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Зайдіть у додаток Дія. У меню Послуги оберіть розділ Податки ФОП та Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць. Введіть суму отриманого доходу за обраний місяць. Перевірте контактні дані та правильність заповнення декларації. Підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.

Також у додатку Дія можна сплатити податок. Як це зробити:

У меню Послуги оберіть Податки ФОП – Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць. Введіть суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірте її. Оберіть спосіб оплати та сплатіть.

Зарахування коштів здійснюється протягом трьох робочих днів, перевірити можна у розділі Розрахунки з бюджетом.