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Як подати декларацію на єдиний податок та сплатити його в Дії

13 Червня 2022, 18:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Як подати декларацію на єдиний податок та сплатити його в Дії
Джерело: Pixabay

Тепер у Дії можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його. Це можуть зробити ФОП-спрощенці третьої групи, які подали заявку до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%.

Декларацію необхідно подавати до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня до скасування воєнного стану на території України.

Як подати декларацію платника єдиного податку 2% в Дії:

Зараз дивляться
  1. Зайдіть у додаток Дія. У меню Послуги оберіть розділ Податки ФОП та Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць.
  2. Введіть суму отриманого доходу за обраний місяць.
  3. Перевірте контактні дані та правильність заповнення декларації.
  4. Підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.

Також у додатку Дія можна сплатити податок. Як це зробити:

  1. У меню Послуги оберіть Податки ФОПСплата єдиного податку 2% за відповідний місяць.
  2. Введіть суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірте її.
  3. Оберіть спосіб оплати та сплатіть.

Зарахування коштів здійснюється протягом трьох робочих днів, перевірити можна у розділі Розрахунки з бюджетом.

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Теги
Дія Декларація електронні декларації
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