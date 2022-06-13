Тепер у Дії можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його. Це можуть зробити ФОП-спрощенці третьої групи, які подали заявку до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%.
Декларацію необхідно подавати до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня до скасування воєнного стану на території України.
Як подати декларацію платника єдиного податку 2% в Дії:
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- Зайдіть у додаток Дія. У меню Послуги оберіть розділ Податки ФОП та Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць.
- Введіть суму отриманого доходу за обраний місяць.
- Перевірте контактні дані та правильність заповнення декларації.
- Підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.
Також у додатку Дія можна сплатити податок. Як це зробити:
- У меню Послуги оберіть Податки ФОП – Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць.
- Введіть суму отриманого доходу за обраний місяць та перевірте її.
- Оберіть спосіб оплати та сплатіть.
Зарахування коштів здійснюється протягом трьох робочих днів, перевірити можна у розділі Розрахунки з бюджетом.