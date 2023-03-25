Як переглянути характеристики відеокарти на компʼютері – інструкція

Відеокарта, або її ще називають графічна карта чи GPU, – це пристрій, який відповідає за обробку графічної інформації на комп’ютері.

Вона має власну пам’ять та процесор, що дозволяє їй швидко обробляти великі об’єми даних (зображення, відео, 3D-графіку тощо).

Як переглянути характеристики відеокарти на своєму компʼютері, читайте в нашому матеріалі.

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Характеристики відеокарти: спеціальні додатки

Параметри своєї відеокарти можна дізнатися кількома способами:

Додаток Speccy

Він надає детальну інформацію про компʼютер в зручному форматі. Тут можна переглянути – яка відеокарта встановлена, як вона працює, яку температуру видає тощо.

Додаток SIW

Це доволі проста програма, яка допоможе дізнатися повну інформацію про персональний комп’ютер чи ноутбук. Для перегляду даних про відеокарту потрібно:

встановити SIW на ПК та відкрити додаток;

натиснути пункт Обладнання;

тепер оберіть Відео.

AIDA64

Це програма, яка допомагає проводити огляд та діагностику різних частин комп’ютера. Найголовніше – AIDA64 дозволяє переглянути характеристики вашої відеокарти. Для цього необхідно:

Завантажити програму на ПК. Відкрити додаток та знайти там розділ Комп’ютер. В головному меню оберіть підрозділ Сумарна інформація та знайдіть там Відеокарту.

Як переглянути характеристики відеокарти – інструкція

Переглянути характеристики своєї відеокарти можна і без сторонніх програм, а за допомогою операційної системи.

Натисніть на Пуск правою кнопкою мишки. На екрані зʼявляться різні пункти, знайдіть та натисніть на Диспетчер пристроїв. Тепер знайдіть елемент Відеоадаптери та клацніть по ньому. Перед вами зʼявиться детальний опис відеокарти з усіма необхідними характеристиками.

Зверніть увагу, якщо ваша операційна система не зможе визначити модель відеокарти, то в Диспетчері пристроїв, замість Відеоадаптери, ви побачите Стандартний VGA графічний адаптер.

В такому випадку варто скористатися іншим способом для перегляду характеристик відеокарти!

Також переглянути характеристики своєї відеокарти можна через Властивості системи:

Затисніть комбінацію Win + R. На екрані зʼявиться вікно Виконати. Наберіть команду msinfo32 та натисніть ENTER. У розділі Компоненти оберіть пункт Дисплей та перегляньте інформацію про свою відеокарту!

Які функції виконує відеокарта?

Відеокартами оснащуються настільні ПК, лептопи, приставки (Xbox, PlayStation), а також смартфони й планшети.

Основне її завдання – обробляти, відображати відео та графіку на екрані комп’ютера.

Цей пристрій відповідає за відтворення відео та візуалізацію графіки в іграх, програмах моделювання та багатьох інших додатках, які використовують графіку ПК.

Чим краще графічний адаптер, тим швидше зображення обробляється та виводиться на екран. Без відеокарти комп’ютер не зможе відображати графічний контент або буде робити це дуже повільно.

Тобто відеокарта є важливою складовою комп’ютера, особливо для тих, хто займається графікою, відео- та аудіоредагуванням, 3D-моделюванням та геймінгом.