Midjourney – це нейромережа, яка дозволяє швидко та якісно створювати різні картинки. Завдяки цьому сайту можна створювати унікальні зображення будь-якої складності. Як користуватися Midjourney і що для цього потрібно – читайте у матеріалі.

Як зареєструватися на Midjourney

Перед тим, як почати користуватися мережею, потрібно зареєструватися на сайті:

Для початку зайдіть на сайт Midjourney Далі надайте про себе інформацію (ім’я, адресу електронної пошти, згенеруйте пароль). Після цього ознайомтеся з інтерфейсом сайту.

Як користуватися Midjourney: покрокова інструкція