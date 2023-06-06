Midjourney – це нейромережа, яка дозволяє швидко та якісно створювати різні картинки. Завдяки цьому сайту можна створювати унікальні зображення будь-якої складності. Як користуватися Midjourney і що для цього потрібно – читайте у матеріалі.
Як зареєструватися на Midjourney
Перед тим, як почати користуватися мережею, потрібно зареєструватися на сайті:
- Для початку зайдіть на сайт Midjourney та натисніть кнопку приєднатися до beta-версії (вона безкоштовна).
- Далі надайте про себе інформацію (ім’я, адресу електронної пошти, згенеруйте пароль).
- Після цього ознайомтеся з інтерфейсом сайту.
Як користуватися Midjourney: покрокова інструкція
- Після реєстрації приєднайтеся до каналу Робота для нових користувачів.
- Введіть простий символ / у рядку повідомлень.
- Програма запропонує вам список команд.
- Виберіть /imagine, де з’явиться поле підказки.
- Введіть опис для зображення і натисніть Enter, аби ви могли надіслати запит.
- Після хвилини часу бот згенерує 4 картинки на основі ваших підказок.
- Зображення можуть бути нечіткими, однак згодом чіткість стане кращою.
- Далі зображення потрібно налаштувати. Для цього натисніть U1, U2, U3 або U4, залежно від того, яке зображення ви хочете відформатувати, збільшити.
- Після того, як картинки будуть зроблені, ви зможете їх ще трішки збільшити.
- Збережіть картинки. Варто зазначити, якщо ви хочете використовувати зображення для комерційного використання, вам необхідно придбати преміум-підписку, адже в правилах компанії написано, що ви не є власником активів, якщо використовуєте безкоштовну версію сервісу.