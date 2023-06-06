Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Як користуватися Midjourney: покрокова інструкція для створення цікавих картинок

6 Червня 2023, 13:28
Анна Голішевська редакторка стрічки
Сайт
Джерело: Unsplash

Midjourney – це нейромережа, яка дозволяє швидко та якісно створювати різні картинки. Завдяки цьому сайту можна створювати унікальні зображення будь-якої складності. Як користуватися Midjourney і що для цього потрібно – читайте у матеріалі.

Як зареєструватися на Midjourney

Перед тим, як почати користуватися мережею, потрібно зареєструватися на сайті:

  1. Для початку зайдіть на сайт Midjourney та натисніть кнопку приєднатися до beta-версії (вона безкоштовна).
  2. Далі надайте про себе інформацію (ім’я, адресу електронної пошти, згенеруйте пароль).
  3. Після цього ознайомтеся з інтерфейсом сайту.

Як користуватися Midjourney: покрокова інструкція

  1. Після реєстрації приєднайтеся до каналу Робота для нових користувачів.
  2. Введіть простий символ / у рядку повідомлень.
  3. Програма запропонує вам список команд.
  4. Виберіть /imagine, де з’явиться поле підказки.
  5. Введіть опис для зображення і натисніть Enter, аби ви могли надіслати запит.
  6. Після хвилини часу бот згенерує 4 картинки на основі ваших підказок.
  7. Зображення можуть бути нечіткими, однак згодом чіткість стане кращою.
  8. Далі зображення потрібно налаштувати. Для цього натисніть U1, U2, U3 або U4, залежно від того, яке зображення ви хочете відформатувати, збільшити.
  9. Після того, як картинки будуть зроблені, ви зможете їх ще трішки збільшити.
  10. Збережіть картинки. Варто зазначити, якщо ви хочете використовувати зображення для комерційного використання, вам необхідно придбати преміум-підписку, адже в правилах компанії написано, що ви не є власником активів, якщо використовуєте безкоштовну версію сервісу.
Читайте також:
Як користуватися Midjourney: покрокова інструкція для створення цікавих картинокЯк зареєструватися в Дії без BankID – покрокова інструкція

Теги
Інтернет
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь