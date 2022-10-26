В умовах війни дуже важливо залишатися на зв’язку. Зазвичай для цього використовують смартфон та стільниковий зв’язок, але мобільний інтернет не завжди може виручити у скрутну хвилину. Тоді на допомогу приходить домашній Wi-Fi, який допоможе підтримувати контакт із близькими. Однак домашню мережу теж потрібно налаштовувати, щоб не стати жертвою хакерів та інших зловмисників.

Як налаштувати домашній роутер, щоб зробити мережу безпечною – далі у матеріалі.

У Держспецзв’язку заявили, що налаштування безпеки мережі Wi-Fi – нескладна процедура.

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Вона починається з вибору роутера – рекомендується брати ту модель, яка підтримує протокол безпеки WPA3 або хоча б WPA2.

Коли Wi-Fi роутер підключений та успішно передає дані, точку доступу потрібно захистити надійним паролем та логіном. Сам секретний код має бути складним для злому – ніяких послідовних набір цифр та символів з клавіатури.

Кожен виробник встановлює пароль для входу в панель управління приймачем. Замініть його на свій, надійніший, інакше хакер з легкістю вкраде дані.

У налаштуваннях роутера потрібно вимкнути функцію WPS (Wi-Fi protected setup), а також приховати трансляцію імені мережі (Hidden SSID).

Якщо пристрій підтримує систему гостьового Wi-Fi, краще її ввімкнути. Гості отримають доступ до точки, але не дізнаються основний пароль.

Якщо роутер підтримує брандмауер – краще його тримати увімкненим. За умовчанням він має працювати.

Серед інших корисних порад щодо налаштування захисту Wi-Fi мереж – регулярне оновлення програмного забезпечення для пристрою, заміна девайса у разі старіння та обмеження потужності мережі для доступу тільки в межах будинку.

В умовах війни необхідно надійно захищати особисту інформацію. Наприклад, можна шифрувати повідомлення, медіа і навіть документи. Як правильно шифрувати дані – можна дізнатися на Фактах ICTV.