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Інтернет

Вивіску X над штаб-квартирою Twitter зняли через численні скарги

1 Серпня 2023, 10:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
X
Джерело: Unsplash

Скандальний знак X над штаб-квартирою Twitter демонтували через кілька днів після встановлення. Ребрендинг соцмережі Ілона Маска йде не за планом.

Усе через відсутність дозволу від влади на встановлення величезного знака з логотипом. Адміністрація Лос-Анджелеса навіть почала розслідування, щоб з’ясувати всі деталі події – за кілька днів було подано 24 скарги.

Так, дозвіл на встановлення потрібен для безпеки – конструкція має бути змонтована з дотриманням усіх стандартів і надійно закріплена. Проєкт потрібно було погоджувати заздалегідь.

Представник Департаменту будівельної інспекції Сан-Франциско Патрік Ханнан прийшов до штаб-квартири Twitter, щоб отримати доступ до даху. Утім, йому заявили, що вивіска – тимчасова, і потрібна для заходу. Інспектора двічі не пускав на дах орендар, але вивіску зрештою зняли.

На знак також скаржилися і мешканці сусідніх будинків – вивіска блимає навіть уночі, і освітлює квартири навколо.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував й інші зміни в Twitter – крім ребрендингу, очікується можливість публікації величезних постів, а також грошові перекази та інші фінансові послуги.

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Джерело
AP
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Twitter Ілон Маск
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