Вивіску X над штаб-квартирою Twitter зняли через численні скарги

Скандальний знак X над штаб-квартирою Twitter демонтували через кілька днів після встановлення. Ребрендинг соцмережі Ілона Маска йде не за планом.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Усе через відсутність дозволу від влади на встановлення величезного знака з логотипом. Адміністрація Лос-Анджелеса навіть почала розслідування, щоб з’ясувати всі деталі події – за кілька днів було подано 24 скарги.

Так, дозвіл на встановлення потрібен для безпеки – конструкція має бути змонтована з дотриманням усіх стандартів і надійно закріплена. Проєкт потрібно було погоджувати заздалегідь.

Представник Департаменту будівельної інспекції Сан-Франциско Патрік Ханнан прийшов до штаб-квартири Twitter, щоб отримати доступ до даху. Утім, йому заявили, що вивіска – тимчасова, і потрібна для заходу. Інспектора двічі не пускав на дах орендар, але вивіску зрештою зняли.

На знак також скаржилися і мешканці сусідніх будинків – вивіска блимає навіть уночі, і освітлює квартири навколо.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував й інші зміни в Twitter – крім ребрендингу, очікується можливість публікації величезних постів, а також грошові перекази та інші фінансові послуги.