Витік даних США: як відома геймерська платформа Discord опинилась у вирі скандалу та реакція Microsoft

Затримання у справі про витік документів США 21-річного службовця Нацгвардії США Джека Тейшейра привернуло увагу до популярного серед геймерів месенджера Discord. Чому платформа опинилася у центрі скандалу та реакція Microsoft – читайте далі.

Discord – це месенджер, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, пересилати файли, проводити відеоконференції та здійснювати телефонні дзвінки у межах приватних чатів чи цілих спільнот (їх називають серверами). Донедавна там були зареєстровані 350 млн користувачів.

Його заснували у 2015 році програмісти з Кремнієвої долини Джейсон Сітрон та Станіслав Вишневський з метою полегшення спілкування геймерів під час комп’ютерних ігор.

Попри призначення для геймерів, Discord майже одразу опинився серед інструментів поширення політичних ідей та ідеологій. Месенджер використовували для організації своєї діяльності американські альтернативні праві та білі супрематисти.

Вперше месенджер опинився у центрі скандалу у серпні 2017 року після того, як його чатруми (сервери) під назвами Націонал-соціалістична армія та Газова камера фюрера використали для організації ходи ультраправих в Шарлотсвіллі. Це призвело до того, що під час протестів були поранені десятки людей, також загинула жінка.

Тоді Discord закрив десятки своїх серверів, пов’язаних з рухами альтернативних правих та неонацистів, та посилив команди безпеки.

Проте це не єдиний раз, коли Discord затягнуло у вир скандалів, й не лише політичних. Наприклад, у січні 2018 року видання Daily Beast повідомило, що деякі сервери Discord використовують для поширення порнопомсти. Discord мусив вживати заходи проти поширення порнографії у серверах.

А у 2022 році CNN повідомляло про “темний бік Discord”, з яким стикаються діти та їхні батьки. Деякі з них розповіли, що їхні діти спілкувалися в месенджері з дорослими, які вимагали надсилати оголені фото, або ж потрапляли у групи, де пропагувалося завдання шкоди собі та втеча з дому.

Нацгвардієць Джек Тейшейр надавав секретну інформацію невеликій групі однодумців, які начебто поділяли його “любов до зброї, військового спорядження і Бога” на Discord.

У Discord він був куратором невеликої онлайн-групи, що складалася з 20-30 осіб, під назвою Thug Shaker Central. Її членами були переважно молоді люди та підлітки, що об’єдналися на ґрунті спільного захоплення зброєю, расистськими онлайн-мемами та відеоіграми.

Учасники повідомили американським ЗМІ, що Тейшейр, який працював у секторі кібербезпеки, – старший за більшість членів групи і, схоже, прагнув справити на них враження. Тепер Тейшейру загрожує звинувачення у шпигунстві.

Президент Microsoft Бред Сміт сказав, що група аналізу цифрових загроз його компанії нещодавно виявила спроби ПВК Вагнера та російської розвідки проникнути в ігрові ком’юніті, такі як Discord.

