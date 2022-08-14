Вартість біткоїну вперше з середини червня практично досягла позначки $25 тис. Криптовалюта почала поступово зміцнюватися, хоч і на тлі різкого падіння в 2022 році.

За даними сервісу CoinDesk, пікова вартість спостерігалася 14 серпня об 11:30 – тоді вартість одного токена досягла $24 867. За даними Google – $24 996.

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Цифрова валюта дорожчає п’ятий день поспіль – експерти стверджують, що це все через дані індексу споживчих цін у США, які виявилися нижчими за очікувані. Найближчим часом на диво чекати не варто – біткоїн впав у ціні на 46% порівняно з початком 2022 року.

Разом з біткоїном, подорожчала і менш популярна криптовалюта Ethereum. З кінця травня токен подорожчав на 2% до $2030. Крім впливу однієї з найпопулярніших валют, причиною подорожчання також називають оптимістичні прогнози з приводу оновлення ПЗ блокчейну.

Нагадаємо, що нижче за $25 тис. біткоїн опустився в червні – тоді експерти заявили, що всьому виною нестабільна ситуація у світі. На це вплинула війна в Україні, яку розпочала Росія. Також у США спостерігається інфляція, через що інвестори не поспішають вкладати свої заощадження.