Акції материнської компанії Facebook – Meta Platforms – знизилися більш ніж на 25% на відкритті торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Станом на 19.00 за один цінний папір давали $242,02, що на 25,07% менше, ніж при закритті попередньої торгової сесії.

Загалом ринкова вартість Meta знизилася більш ніж на $200 млрд. Це найбільше одноденне зниження ринкової вартості для будь-якої американської компанії за всю історію фондового ринку.

Варто зазначити, що минулої торгової сесії капіталізація Meta становила понад $900 млрд, зараз — трохи більше $670 млрд.

Акції компанії обвалилися після виходу фінансового звіту Meta за четвертий квартал 2021 року, в якому йшлося про зниження чистого прибутку на 8% до $10,28 млрд.

Раніше ми писали, що Facebook почав втрачати унікальних користувачів вперше за 18-річну історію соцмережі. Середня кількість щоденних активних користувачів сервісу зменшилася до 1 929 млрд порівняно з 1 930 млрд у третьому кварталі.

Найбільше сервіс втратив користувачів із Північної Америки. Наразі компанія планує створити метавсесвіт, в якому люди перебуватимуть в одній віртуальній кімнаті. Більше не потрібно буде спілкуватися за допомогою текстових повідомлень і навіть торкатися предметів.