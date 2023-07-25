Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT завершив серію фентезі-романів Пісня льоду й полум’я американського письменника Джорджа Мартіна. Саме на цих книгах заснований серіал Гра престолів.

Так, востаннє книга з цього циклу, Танок драконів, виходила 12 років тому, і автор досі працює над продовженнями: Вітри зими та Мрії про весну.

Очевидно, шанувальники не готові чекати так довго, а тому розробник Ліам Свейн звернувся до ChatGPT, попросивши ШІ завершити цикл замість справжнього автора. Повну версію фанати вже можуть прочитати.

За словами Ліама, він спрямовував ChatGPT до написання книг за допомогою низки підказок. Усе почалося з його прохання написати чернетку першої глави Вітрів зими, і так продовжилося до 45-ої. Потім він відправив усі розділи знову в ChatGPT і запросив їх деталізувати.

Попри те, що вийшло доволі непогано і з присутністю складних сцен, ChatGPT не замінить Мартіна найближчим часом, принаймні в його здатності закручувати сюжет і несподівано позбуватися персонажів.