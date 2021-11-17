Virtus Pro може розпрощатися з двома гравцями свого складу з Dota 2

Nightfall і Save – можуть бути замінені, хоча команда не вказала жодного гравця у своєму оголошенні.

Не всі команди, що входять до числа найкращих колективів по всій Європі з Dota 2, зазнали будь-яких змін у складі після The International 10. Але є чутки, які вказують на те, що Virtus Pro потенційно може спробувати щось нове для себе напередодні наступного сезону Dota Pro Circuit, і це може виявитися правдою.

Користувачі https://dota2betz.com/ru/ будуть з великою цікавістю спостерігати за тим, що відбувається в цій команді.

Кого можуть замінити?

Раніше Virtus Pro оголосили, що провели зустріч зі своїми гравцями в Dota, тренером та спортивним директором для того, щоб обговорити результати сезону та майбутнє організації. Це призвело до подальших внутрішніх дискусій, в ході яких керівництво команди вирішило, що деякі проблеми зі складом, ймовірно, виникли за межами самої гри.

Після того, як команда провела кілька особистих зустрічей, які проходили індивідуально з кожним окремим гравцем, стало зрозуміло, що є проблеми, пов’язані не з самим ігровим процесом, а з підходом до гри.

Virtus Pro змінить гравців першої та четвертої позиції, Єгора “Nightfall” Григоренка та капітана Віталія “Save-” Мельника, хоча це також може призвести до того, що обидва гравці поміняються місцями для тестування з іншими гравцями, оскільки команда вказала лише позиції, а не конкретні імена.

Virtus Pro повідомили про те, що досі є шанс, що команда продовжить грати без змін, якщо гравці співпрацюватимуть у найважливіших аспектах.

Цей крок не зовсім дивовижний, оскільки Save раніше змінив своє ім’я в Steam на lft (шукає команду), і останнім часом Nightfall все частіше грає в офлайні. Нам ще доведеться з’ясувати, чи означає це, що гравці очікують, що гратимуть в іншому місці, поміняються ролями, або ж для Virtus Pro нічого не зміниться.

Незважаючи на те, що п’яте місце на TI10 було найвищим місцем організації на заході порівняно з будь-яким із попередніх циклів, команда не була задоволена його результатами.