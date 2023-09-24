Додаток для знайомств Tinder пропонує підписку за $499 на місяць своїм найактивнішим користувачам. Таку пропозицію отримав менш ніж 1% користувачів.

За майже $6 тис. на рік користувачі підписки Tinder Select зможуть отримати доступ до нових функцій, як-от VIP-пошук, підбір партнерів і спілкування, які наразі не передбачені в наявних платних версіях.

– Ми знаємо, що існує група дуже залучених і активних користувачів, які віддають перевагу більш ефективним і дієвим способам пошуку зв’язків. Тому ми провели велике тестування і зворотний зв’язок із цією аудиторією протягом останніх кількох місяців, щоб розробити абсолютно нову пропозицію, – сказав директор із продукту Tinder Марк Ван Рісвік.

У Tinder заявили, що будуть відкривати додатки для Tinder Select на постійній основі. Зараз він пропонує три інших рівня підписки, вартість яких починається від $24,99 на місяць.