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Інтернет

Відповідали за модернізацію контенту: у Twitter звільнили ще більше співробітників

8 Січня 2023, 18:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

Компанія Twitter Inc. під керівництвом американського мільярдера Ілона Маска провела ще більше скорочень співробітників, що відповідають за глобальну модернізацію контенту, а також підрозділи, пов’язаних із розпалюванням ненависті і переслідуванням.

Щонайменше ще десяток скорочень у п’ятницю ввечері, 6 січня, торкнулися працівників офісів компанії в Дубліні та Сінгапурі. Сюди входили керівник служби цілісності Азіатсько-Тихоокеанського сайту Twitter Нур Азхар Бін Айоб, найнятий відносно нещодавно, та старша директорка з питань доходів Twitter Аналуїса Домінгес.

Також були усунені працівники команд, що займаються політикою дезінформації соціальної мережі, глобальними зверненнями та державними ЗМІ на платформі.

Зараз дивляться

Керівник відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила, що кілька членів команд були скорочені, але заперечила, що вони націлені на деякі з вищезазначених областей.

– Наприклад, було більш доцільно об’єднати команди під керівництвом одного лідера, а не двох, – сказав Ірвін.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Twitter
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