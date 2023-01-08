Компанія Twitter Inc. під керівництвом американського мільярдера Ілона Маска провела ще більше скорочень співробітників, що відповідають за глобальну модернізацію контенту, а також підрозділи, пов’язаних із розпалюванням ненависті і переслідуванням.

Щонайменше ще десяток скорочень у п’ятницю ввечері, 6 січня, торкнулися працівників офісів компанії в Дубліні та Сінгапурі. Сюди входили керівник служби цілісності Азіатсько-Тихоокеанського сайту Twitter Нур Азхар Бін Айоб, найнятий відносно нещодавно, та старша директорка з питань доходів Twitter Аналуїса Домінгес.

Також були усунені працівники команд, що займаються політикою дезінформації соціальної мережі, глобальними зверненнями та державними ЗМІ на платформі.

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Керівник відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила, що кілька членів команд були скорочені, але заперечила, що вони націлені на деякі з вищезазначених областей.