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Відновленню не підлягає: як правильно видаляти файли та інформацію з телефону

13 Липня 2022, 14:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон в руке
Джерело: Depositphotos

Смартфон допомагає мільйонам українців не лише підтримувати зв’язок із близькими, а й дізнаватися нову інформацію, і навіть зберігати особисті дані – фото, відео, паролі, доступи до соцмереж та сервісів. Однак у критичних ситуаціях може знадобитися видалення інформації – робити це потрібно, ґрунтуючись на деяких правилах.

Як правильно видаляти файли та інформацію з телефону, щоб її не змогли відновити – далі у матеріалі.

Найпростіший спосіб – видалити потрібний документ, фото чи відео вручну. Для цього потрібно виділити файл, і у спливаючому меню вибрати Видалити.

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Після цього краще очистити систему через файловий менеджер – найчастіше, видалені файли зберігаються в пам’яті смартфона до 30 днів – це потрібно для відновлення, якщо видалили неправильний документ.

У Держспецзв’язку радять користуватися шредерами – це спеціальні програми, які дозволяють безповоротно видаляти файли. Такі програми можна знайти в App Store та Google Play, залежно від моделі смартфона.

Ще один надійний варіант – скинути пристрій до заводських налаштувань. Це можна зробити як на Android, так і на iPhone.

Для Android:

  1. Налаштування;
  2. Загальне керування;
  3. Скидання;
  4. Скидання до заводських налаштувань.

Для iOS:

  1. Параметри;
  2. Загальні налаштування;
  3. Перенести або стерти iPhone;
  4. Стерти контент та налаштування.

Після цього смартфон буде “як із коробки” – навіть налаштувань не залишиться.

Раніше в Держспецзв’язку розповіли, як правильно видалити вірус із комп’ютера на Windows. Для цього існують як базові програми, так і спеціальні програми, які коштують гроші.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Смартфон
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