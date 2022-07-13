Смартфон допомагає мільйонам українців не лише підтримувати зв’язок із близькими, а й дізнаватися нову інформацію, і навіть зберігати особисті дані – фото, відео, паролі, доступи до соцмереж та сервісів. Однак у критичних ситуаціях може знадобитися видалення інформації – робити це потрібно, ґрунтуючись на деяких правилах.
Як правильно видаляти файли та інформацію з телефону, щоб її не змогли відновити – далі у матеріалі.
Найпростіший спосіб – видалити потрібний документ, фото чи відео вручну. Для цього потрібно виділити файл, і у спливаючому меню вибрати Видалити.
Після цього краще очистити систему через файловий менеджер – найчастіше, видалені файли зберігаються в пам’яті смартфона до 30 днів – це потрібно для відновлення, якщо видалили неправильний документ.
У Держспецзв’язку радять користуватися шредерами – це спеціальні програми, які дозволяють безповоротно видаляти файли. Такі програми можна знайти в App Store та Google Play, залежно від моделі смартфона.
Ще один надійний варіант – скинути пристрій до заводських налаштувань. Це можна зробити як на Android, так і на iPhone.
Для Android:
- Налаштування;
- Загальне керування;
- Скидання;
- Скидання до заводських налаштувань.
Для iOS:
- Параметри;
- Загальні налаштування;
- Перенести або стерти iPhone;
- Стерти контент та налаштування.
Після цього смартфон буде “як із коробки” – навіть налаштувань не залишиться.
Раніше в Держспецзв’язку розповіли, як правильно видалити вірус із комп’ютера на Windows. Для цього існують як базові програми, так і спеціальні програми, які коштують гроші.