Після ракетного обстрілу 9 березня в Україні “обвалився інтернет”. Про це свідчить статистика компанії NetBloks, яка моніторить інтернет-трафік.

⚠️ Confirmed: Metrics show significant reductions in internet connectivity in multiple regions of #Ukraine after widespread Russian missile attacks this morning, largely attributed to emergency power shutdowns followed by a swift recovery. ???? Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/zEHfZEfyUf — NetBlocks (@netblocks) March 9, 2023

– Метрика показує значне скорочення інтернет-з’єднання в багатьох регіонах України після ракетних ударів 9 березня, здебільшого це пояснюється аварійними вимкненнями електроенергії, за якими послідувало швидке відновлення, – заявили експерти компанії у Twitter.

На статистиці можна помітити, що споживання трафіку до ночі з 8 на 9 березня було стабільним. Але вже після 02.00 показник обвалився на 25%. Обвал спостерігався в різних областях – найсильніше інтернет обвалився в Харкові – до 17%, коли стабільний показник дорівнює 100%.

Зараз дивляться

Також сильно постраждала Одеса, Миколаїв, Житомир, Кіровоградська область, Херсонська та Дніпропетровська. Київ і область просіли всього до 82%. Найменше трафік зменшився в Чернігові – всього на 8%.

Утім, просто зараз енергетики роблять усе, щоб система відновилася максимально швидко. Інтернет уже наблизився до норми в Миколаєві, Києві та багатьох областях.

Нагадаємо, що ракетний обстріл застав українців уночі. Наслідки обговорюють не тільки користувачі мережі, а й знаменитості. Як зірки відреагували на ракетний обстріл – можна дізнатися на Фактах ICTV.