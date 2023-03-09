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Інтернет

В Україні “обвалився” інтернет після ракетного обстрілу: статистика по областях

9 Березня 2023, 10:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

Після ракетного обстрілу 9 березня в Україні “обвалився інтернет”. Про це свідчить статистика компанії NetBloks, яка моніторить інтернет-трафік.

– Метрика показує значне скорочення інтернет-з’єднання в багатьох регіонах України після ракетних ударів 9 березня, здебільшого це пояснюється аварійними вимкненнями електроенергії, за якими послідувало швидке відновлення, – заявили експерти компанії у Twitter.

На статистиці можна помітити, що споживання трафіку до ночі з 8 на 9 березня було стабільним. Але вже після 02.00 показник обвалився на 25%. Обвал спостерігався в різних областях – найсильніше інтернет обвалився в Харкові – до 17%, коли стабільний показник дорівнює 100%.

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Також сильно постраждала Одеса, Миколаїв, Житомир, Кіровоградська область, Херсонська та Дніпропетровська. Київ і область просіли всього до 82%. Найменше трафік зменшився в Чернігові – всього на 8%.

Утім, просто зараз енергетики роблять усе, щоб система відновилася максимально швидко. Інтернет уже наблизився до норми в Миколаєві, Києві та багатьох областях.

Нагадаємо, що ракетний обстріл застав українців уночі. Наслідки обговорюють не тільки користувачі мережі, а й знаменитості. Як зірки відреагували на ракетний обстріл – можна дізнатися на Фактах ICTV.

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