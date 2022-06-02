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Уп’ятеро важчі за попередні: якими будуть супутники Starlink нового покоління

2 Червня 2022, 11:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Американський інженер і глава SpaceX Ілон Маск розкрив подробиці про нові супутники Starlink. Вони зможуть забезпечувати зв’язком місця у віддалених частинах планети.

Супутники другого покоління будуть з більш потужним обладнанням і, відповідно, важчими, ніж Starlink першого покоління.

За словами Маска, перші Starlink 2.0 вже зроблені. Їхня довжина близько семи метрів, маса – 1 250 кілограмів. Вага супутників першого покоління близько 260 кілограмів.

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– Просто подумайте про те, скільки корисних біт даних може передати кожен супутник, – каже американський інженер.

Супутники першого покоління відправляла на орбіту ракета-носій Falcon 9. Повідомляється, що для великої кількості запусків Starlink 2.0 вона не підійде, тому використовуватимуть потужнішу надважку ракету-носій Starship. Вона перебуває у стадії розробки.

– Нам потрібно, щоб Starship працював і часто літав, інакше Starlink так і застрягне на планеті Земля, – зазначає Маск.

SpaceX планує створити на орбіті сузір’я із 42 тис. своїх супутників Starlink. До запуску перших пристроїв компанією на орбіті було близько 2 500 робочих супутників.

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Теги
Starlink, Ілон Маск
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