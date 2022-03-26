У Центрі протидії дезінформації порекомендували видаляти листування з чат-ботами після надсилання інформації про техніку російських військових. Це може врятувати життя під час перевірки на блокпостах тимчасово окупованих територій.

Так, українцям порадили безпечно користуватися такими сервісами – на блокпостах тимчасово окупованих територій російські військові можуть перевіряти особисті речі та смартфони. Це стосується і листування в месенджерах – ворог знає про існування роботів і чатів для передачі інформації про розташування військових РФ.

– Тому будьте уважні та не забувайте заздалегідь видаляти чати! Таким чином ви збережете своє життя та життя своїх близьких, коли допомагатимете ЗСУ. Найкращий національний опір – безпечний національний опір! – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Також за допомогою месенджера Telegram можна перевіряти новини на правдивість. За допомогою робота можна розрізнити фейкові новини в соціальних мережах або російські “вкидання”, спрямовані на боротьбу з Україною.

Щоб розпізнати неправдиву інформацію, необхідно надіслати текст, який ви хочете перевірити на правдивість спеціального робота.