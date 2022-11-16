Президент України Володимир Зеленський виступив на панелі Цифрової трансформації у рамках саміту G20. Глава держави закликав політичних лідерів запозичити український досвід цифрового захисту, адже сучасна війна стосується всіх аспектів життя, у тому числі комп’ютерних мереж.

– Моя вам добра порада: візьміть український досвід захисту, щоб убезпечити ваші народи. Ми створили IT-армію, яка перемагає у кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії об’єдналися для захисту держави, – запевняє Зеленський.

Президент також підтвердив свої слова цифрами – за 8 місяців війни нашим експертам вдалося відбити понад 1 300 кібератак. У перший тиждень РФ знищила ключовий дата-центр нашої країни, але ми знайшли вихід – перенести частину систем на хмарні сховища. Також Зеленський нагадав усьому світу про ефективну роботу сервісу Дія.

– Мільйони українців щодня користуються нашим державним сервісом Дія. Це понад 100 державних послуг без контакту із чиновниками. Цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів та податків, отримання державної допомоги, збирання коштів на підтримку армії… Все це – українська Дія, – додав лідер.

Президент також запропонував членам G20 свою допомогу у побудові цифрового захисту.

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На G20 виступав не лише Зеленський – Ілон Маск взяв участь у бізнес-конференції при свічках. Мільярдер заявив, що на момент виступу на його локації відключили подачу електрики, але це його не зупинило.