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Україна однією з перших отримала доступ: Meta запускає канали у WhatsApp

25 Липня 2023, 10:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
WhatsApp
Джерело: Pexels

Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp. Україна однією з перших отримала доступ до цієї функції.

Виходить, що тепер українці мають можливість створити власний канал у месенджері. Про це в Telegram-каналі повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Зможете генерувати контент на перевіреному та простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір і вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа, – написав Федоров.

Він додав, що це особливо актуально в умовах російської агресії, оскільки громадяни країни-агресора постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в країні.

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