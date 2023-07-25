Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp. Україна однією з перших отримала доступ до цієї функції.

Виходить, що тепер українці мають можливість створити власний канал у месенджері. Про це в Telegram-каналі повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Зможете генерувати контент на перевіреному та простому майданчику. А також об’єднати український інформаційний простір і вийти на новий рівень комунікації держави, лідерів думок і медіа, – написав Федоров.

Він додав, що це особливо актуально в умовах російської агресії, оскільки громадяни країни-агресора постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в країні.