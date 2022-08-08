На YouTube з’явилися автоматичні українські субтитри. Тепер можна насолоджуватися титрами однією з найкрасивіших мов у світі.

Це стало можливим завдяки останньому оновленню сервісу — машинне навчання здатне самостійно розпізнавати українську мову, перетворюючи її на текст.

Щоб активувати українські субтитри у YouTube, необхідно натиснути на іконку із субтитрами у нижньому правому кутку відео, а потім на значок у формі шестерні. Після цього обираємо переклад і знаходимо українську мову.

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Її застосування розв’яже руки багатьом українцям, які не володіють іноземними мовами досконало, але хочуть ознайомитись з англомовним контентом. Сервіс дозволить автоматично розпізнати мову, а потім перекласти її українською. Правда, точність буде не ідеально – система продовжує з кожним днем ​​покращуватись, щоб текст виглядав природним і правильним за змістом.

Навіть Google часто попереджають про неідеальність перекладу, і пропонує слухачам редагувати субтитри, щоб інші могли зрозуміти суть ролика правильно.

Користувачі також можуть заливати субтитри українською самостійно, якщо є власником ролика.

Раніше функція працювала з іншими мовами – наприклад, з англійською, і в деяких випадках обробка була досить чіткою.

Не лише Google радує українців приємними оновленнями – зовсім недавно запрацювала функція Instagram music, яка вже давно є доступною в інших країнах. Тепер користувачі можуть додавати музику прямо з бібліотеки сервісу – вибір треків дуже великий.