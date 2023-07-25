Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

У TikTok з’явилися текстові публікації: як це працює

25 Липня 2023, 19:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
TikTok
Джерело: Unsplash

У TikTоk з’явиться нова функція – текстові публікації. Тепер, окрім фото або відео, можна вставляти і текст.

Про нововведення заявили в блозі сервісу TikTok.

Так, увімкнувши камеру в застосунку, користувач отримає на вибір три види публікацій, зокрема й текстову. Власника акаунта перенаправить на сторінку, де потрібно вписати вміст для публікації.

TikTok

Щоб розбавити слова, є можливість додавання наліпок, хештегів, зміна кольору тла і звук. З’явилася навіть можливість створення чернетки, щоб не загубити свої думки та зберігати їх у самому сервісі. Представники заявили, що це корисна функція, адже раніше тексти писалися в коментарях і описах під відео. Іноді слова не менш важливі за відео чи фото.

– Новий формат збільшує можливості користувачів ділитися своїми ідеями та висловлювати творчі здібності. За допомогою текстових постів ми розширюємо межі створення контенту для всіх користувачів TikTok, надаючи можливість письмовій творчості, яку ми спостерігаємо в коментарях, підписах і відеороликах, – заявили в TikTok.

Утім, такі нововведення не здаються чимось інноваційним на тлі анонсу банківських послуг у Twitter. Ілон Маск заявив, що в його соцмережі користувачі зможуть самі розпоряджатися своїми фінансами. Ще взимку мільярдер говорив, що буде можливість отримання банківської картки, відкриття депозиту й переказу грошей.

Фото: TikTok

Читайте також:
TwitterСтатті та книги: Маск анонсував оновлення в Twitter для конкуренції з Threads

Теги
TikTok
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь