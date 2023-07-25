У TikTоk з’явиться нова функція – текстові публікації. Тепер, окрім фото або відео, можна вставляти і текст.

Про нововведення заявили в блозі сервісу TikTok.

Так, увімкнувши камеру в застосунку, користувач отримає на вибір три види публікацій, зокрема й текстову. Власника акаунта перенаправить на сторінку, де потрібно вписати вміст для публікації.

Щоб розбавити слова, є можливість додавання наліпок, хештегів, зміна кольору тла і звук. З’явилася навіть можливість створення чернетки, щоб не загубити свої думки та зберігати їх у самому сервісі. Представники заявили, що це корисна функція, адже раніше тексти писалися в коментарях і описах під відео. Іноді слова не менш важливі за відео чи фото.

– Новий формат збільшує можливості користувачів ділитися своїми ідеями та висловлювати творчі здібності. За допомогою текстових постів ми розширюємо межі створення контенту для всіх користувачів TikTok, надаючи можливість письмовій творчості, яку ми спостерігаємо в коментарях, підписах і відеороликах, – заявили в TikTok.

Утім, такі нововведення не здаються чимось інноваційним на тлі анонсу банківських послуг у Twitter. Ілон Маск заявив, що в його соцмережі користувачі зможуть самі розпоряджатися своїми фінансами. Ще взимку мільярдер говорив, що буде можливість отримання банківської картки, відкриття депозиту й переказу грошей.

Фото: TikTok