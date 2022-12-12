У месенджері Telegram з’явився бот, здатний знаходити Пункти незламності.

У боті-помічнику можна дізнатися інформацію про роботу пунктів, їхні адреси та послуги, які там можна отримати. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Варто зазначити, що адреси Пунктів незламності у населених пунктах, розташованих поряд із лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області.

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– Інформацію про місцезнаходження Пунктів незламності у цих регіонах можете дізнатись у місцевих органах влади… У разі відсутності зв’язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти, – зазначив Тимошенко.

Інформація в боті оновлюється щодня.