Ввечері 21 серпня у роботі месенджера Telegram стався збій.
Користувачі скаржаться на те, що повідомлення завантажуються повільно.
Крім цього, Telegram припинив завантажувати фотографії та оновлювати чати, у деяких випадках не відображаються контакти.
За даними сервісу Downdetector, збій в роботі месенджера зачепив Україну, Словаччину, Нідерланди, Італію, Таїланд, західне узбережжя США і частину Росії.
Що стало причиною збою у роботі Telegram – наразі не відомо.
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