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У роботі Telegram стався масовий збій

21 Серпня 2023, 21:06
Валентина Чорна редакторка стрічки
Telegram
Джерело: Pexels

Ввечері 21 серпня у роботі месенджера Telegram стався збій.

Користувачі скаржаться на те, що повідомлення завантажуються повільно.

Крім цього, Telegram припинив завантажувати фотографії та оновлювати чати, у деяких випадках не відображаються контакти.

За даними сервісу Downdetector, збій в роботі месенджера зачепив Україну, Словаччину, Нідерланди, Італію, Таїланд, західне узбережжя США і частину Росії.

Що стало причиною збою у роботі Telegram – наразі не відомо.

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