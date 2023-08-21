Ввечері 21 серпня у роботі месенджера Telegram стався збій.

Користувачі скаржаться на те, що повідомлення завантажуються повільно.

Крім цього, Telegram припинив завантажувати фотографії та оновлювати чати, у деяких випадках не відображаються контакти.

За даними сервісу Downdetector, збій в роботі месенджера зачепив Україну, Словаччину, Нідерланди, Італію, Таїланд, західне узбережжя США і частину Росії.

Що стало причиною збою у роботі Telegram – наразі не відомо.