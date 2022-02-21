21 лютого у роботі великого месенджера Telegram спостерігається збій. Так, проблеми в роботі сервісу спостерігалися протягом усього дня, але ситуація набула глобального масштабу ближче до 17.00 за Києвом.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який фіксує повідомлення про збої в роботі найбільших соцмереж, месенджерів та сервісів. Про причину збою в Telegram поки не повідомляється.

Так, користувачі скаржаться на проблеми з надсиланням та отриманням повідомлень – вони відправляються із затримкою, а також повільно завантажуються. Також багато хто помітив проблеми із підключенням до серверів Telegram, а також із самим додатком. Це означає, що проблема не лише окремої програми чи вебверсії для комп’ютерів.

Зі збоєм у Telegram зіткнулися жителі України, Німеччини, Росії та інших країн.

Нагадаємо, що 15 лютого на інформаційні ресурси України розпочалася потужна DDoS-атака. Всього було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. На щастя, хакери не змогли досягти своєї мети — дані були захищені, а експерти з кібербезпеки вміло відбили віртуальні атаки зловмисників.

Також українців попередили про нову хвилю хакерських атак — за заявою CERT-UA, вона запланована на 22 лютого. Зловмисники можуть здійснити повторну атаку на державні сайти та банківські системи.