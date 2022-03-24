У Мінцифрі закликали українців допомогти на інформаційному фронті у війні із Росією. Кожен власник смартфону з доступом до інтернету може наблизити Україну до перемоги.

Відомо, що інтернет-воїни виборюють повну економічну та цифрову блокаду РФ, а також виведення бізнесу з країни-агресора. Для цього потрібно залучати блогерів та закордонних політиків.

За даними Мінцифри, до інтернет-військ уже приєдналися понад 243 тис. користувачів — разом вони виконали понад 90 завдань.

Серед них – підписання петиції CloseTheSky за закриття неба над Україною, відмова компаній PayPal, McDonalds, Toyota та багатьох інших корпорацій від роботи в Росії, підтримка світових зірок, запуск перевірки АЕС від МАГАТЕ, а також підписи 42 сенаторів із США для надання ППО Україні.

Щоб приєднатися до лав інтернет-військ, необхідно підписатися на канали в соцмережах, де щодня з’являються нові завдання: Facebook, Instagram, Telegram, Viber.

Нагадаємо, що не лише українці борються в мережі — до нас на допомогу прийшло відоме угруповання хакерів Anonymous. Днями таємна команда злила дані однієї з найбільших харчових компаній Nestle. Це сталося на тлі відмови швейцарської компанії від виходу з ринку РФ.