Американський актор Тімоті Шаламе в юності займався модифікацією контролерів Xbox 360. Це з’ясували журналісти Vice та Bellingcat, які провели ціле розслідування в мережі, щоб знайти підтвердження чуткам.

У пошуках виданню Vice допоміг журналіст Bellingcat Арік Толлер, який регулярно займається розслідуванням військових злочинів. Експерти почали вивчати руки Шаламе – на лівому безіменному пальці в актора є шрам, за яким вдалося знайти YouTube-канал знаменитості – ModdedController360.

Але це ще не все — користувачі мережі та журналісти порівняли спальню на відео та фотографіях Шаламе в його Instagram, щоб переконатися у своїх припущеннях.

В одному з недавніх інтерв’ю кореспонденти запитали актора за його захоплення у шкільні роки.

– У мене справді був канал на YouTube, який знайшли користувачі мережі та журналісти, – підтвердив Тімоті.

Актор додав, що він робив унікальні дизайни контролерів для друзів лише за $30.

Нагадаємо, що окрім знімання в успішному фільмі Дюна Шаламе зараз працює над іншою картиною — він грає головну роль у приквелі Чарлі та шоколадна фабрика. Актор також показав себе в образі молодого Віллі – справжнього майстра у виробництві шоколаду та солодощів.

Відомо, що робота над картиною розпочалася у 2021 році, а прем’єра фільму запланована на 17 березня 2023 року.