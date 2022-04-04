Компанія Apple хоче оснастити дисплей iPhone та інших гаджетів сканером відбитків пальців Touch ID. Про це свідчать нові патенти корпорації, які розкрили подробиці розробок.

Раніше інсайдери повідомляли, що подібна функція не з’явиться на пристроях у найближчі три роки. Новий патент отримав назву Розпізнавання відбитків пальців під дисплеєм на основі позаосьового кутового світла.

Система за допомогою оптики розпізнаватиме відбиток пальця, а потім порівнюватиме його з тим, який внесений у захист пристрою для розблокування.

Позаосьове кутове світло можна спостерігати в екранах OLED, якщо дивитися на дисплей під великими кутами – колір відображення змінюється на некоректний.

У патенті також повідомляється, що подібна технологія може використовуватися і в розумному годиннику Apple Watch.

Сканер відбитків пальця Touch ID на всіх гаджетах Apple оснащується у фізичну кнопку Home – у смартфонах на Android цей захист вже давно впровадили під екран.

Впровадити цю технологію в iPhone 13 неможливо – для цього необхідно вбудувати сам датчик у смартфон. Враховуючи серйозність дефіциту компонентів та порушені постачання деталей у всьому світі – в iPhone 14 на таку новинку чекати не варто.

Нагадаємо, що вже влітку Apple розкриє подробиці своїх новинок на 2022 рік – захід Worldwide Developers Conference відбудеться 6 червня, де покажуть оновлену iOS 16, однокристальну систему і новий гаджет з лінійки Mac.