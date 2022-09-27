Клієнти інтернет-провайдера Lanet зіштовхнулися із проблемою доступу до мережі. Про те, що Lanet не працює у Києві, стало відомо 27 вересня.

У різних районах Києва не було інтернет-доступу. Крім того, сайт провайдера завантажувався дуже повільно, а при спробі зайти до особистого кабінету виникала помилка 502 Bad Gateway.

У службі технічної підтримки провайдера повідомили про масову несправність:

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– Наші співробітники уточнюють ситуацію. Постараємося налагодити роботу якнайшвидше. Перепрошуємо за тимчасові незручності.

Станом на 17.33 інтернет-зв’язок вдалося відновити. Причини збою у роботі Lanet з’ясовують.