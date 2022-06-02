У Instagram з’явиться сервіс Amber Alerts для допомоги у пошуках викрадених дітей. Новинка також стане доступною на території України.

Аналогічні повідомлення роками транслюються правоохоронними органами за допомогою телебачення та текстових повідомлень. Тепер важливі повідомлення з’являтимуться у стрічці користувачів Instagram. Найближчими тижнями новинка стане доступною в США та ще 25 країнах. Це показник того, наскільки соцмережі помітно укріпилися у наших життях.

Сервіс Amber Alerts додали до Instagram з кількох причин. По-перше, текстові повідомлення ігноруються помітно рідше, якщо вони виходять із соціальних мереж. Завдяки візуальному наповненню Instagram, користувач може моментально побачити фотографію зниклої дитини, а також отримати всю необхідну додаткову інформацію.

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Багато хто досі не знайомий з роботою сервісу – повідомлення приходять тим користувачам, які відносно близькі до місця інциденту.

– Якщо ви отримаєте повідомлення, це означає, що поблизу йде активний пошук зниклої дитини. Щоб знати, кому показувати ці оповіщення, ми використовуємо різну інформацію, у тому числі місто, яке ви вказали у своєму профілі, вашу IP-адресу та служби місцерозташування, – заявили в Instagram.

Раніше Instagram зіштовхнувся із серйозною проблемою – користувачі соцмережі активно публікую відео, які були взяті з TikTok. Глава сервісу попросив цього не робити та закликав робити власний оригінальний контент.