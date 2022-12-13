У сервісі Дія з’явилися дві нові функції для ВПО. Переселенці можуть змінити місце проживання та скасувати статус онлайн.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Мінцифри.

За заявою міністерства, статусом ВПО скористалося 1,4 млн. українців. Настав час розширити для них функціонал Діі та надати більше онлайн послуг.

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Так, тепер українці зможуть у Дії:

змінити місце реєстрації (якщо переїхали до іншого міста України);

скасувати статус ВПО (якщо повернулися додому).

У міністерстві зазначили, що послуги автоматичні – держслужбовці не займатимуться обслуговуванням, і на тлі цього не потрібно чекати на розгляд заявки.

– Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку про ВПО у Дії. Також зверніть увагу, що для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію, – заявили у Мінцифрі.

Втім, невдовзі у сервісі з’являться й інші функції – вони будуть корисними для водіїв. Йдеться про перереєстрацію авто онлайн. Українці зможуть укласти договір продажу та покупки онлайн. Щоправда, транспорт мають оглянути експерти із сервісного центру МВС.