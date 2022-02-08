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У Дії з’явиться новий розділ Безбар’єрність: що відомо

8 Лютого 2022, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У Дії з’явиться новий розділ Безбар’єрність: що відомо

У березні в Дії з’явиться новий розділ, який отримає назву – Дія. Безбар’єрність.

Перша леді України Олена Зеленська на третьому Diia Summit 2022 розповіла про розділ Бізнес без бар’єрів та його успіхи, анонсувавши новий розділ Дія. Безбар’єрність.

– Його готує потужна команда Мінцифри… Я казала, що це буде не просто розділ, а спецпідрозділ Дії, – сказала Зеленська.

Покликання Дія. Безбар’єрність – спростити комунікацію із державою для літніх людей, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких раніше державні послуги не завжди були зручними та дружніми.

– Найчастіше інформація від держави нам потрібна в часи змін в нашому житті, на хвилі емоцій. Саме тому вона має бути максимально доступною. Саме такою дружньою і людяною задумана наша Дія. Безбар’єрність, – сказала перша леді України.

В Дія. Безбар’єрність доступно буде викладено, як отримати пільги, послуги, документи. Можна буде дізнатися, як діяти в складних життєвих ситуаціях, ознайомитися зі своїми правами та можливостями.

– Ми б дуже хотіли, щоб Дія. Безбар’єрність стала містком, а в цьому випадку – зручним пандусом між офлайн і онлайн державними послугами. Для тих, хто цього потребує, – сказала Зеленська.

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