У березні в Дії з’явиться новий розділ, який отримає назву – Дія. Безбар’єрність.

Перша леді України Олена Зеленська на третьому Diia Summit 2022 розповіла про розділ Бізнес без бар’єрів та його успіхи, анонсувавши новий розділ Дія. Безбар’єрність.

– Його готує потужна команда Мінцифри… Я казала, що це буде не просто розділ, а спецпідрозділ Дії, – сказала Зеленська.

Покликання Дія. Безбар’єрність – спростити комунікацію із державою для літніх людей, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких раніше державні послуги не завжди були зручними та дружніми.

– Найчастіше інформація від держави нам потрібна в часи змін в нашому житті, на хвилі емоцій. Саме тому вона має бути максимально доступною. Саме такою дружньою і людяною задумана наша Дія. Безбар’єрність, – сказала перша леді України.

В Дія. Безбар’єрність доступно буде викладено, як отримати пільги, послуги, документи. Можна буде дізнатися, як діяти в складних життєвих ситуаціях, ознайомитися зі своїми правами та можливостями.