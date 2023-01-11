У додатку Дія запрацювала послуга обміну звичайних ламп на LED, проте поки що лише в бета-режимі. Тобто – її тестують.

Запис на бета-тест обміну п’ятьох старих ламп на п’ять нових – енергозберігаючих проходить через Telegram-канал. Перехід на них дасть змогу в 15 разів заощадити електроенергію, що зараз є дуже важливим для кожного з нас.

Приєднається до тестування послуги заміна ламп у Дії можуть усі громадяни України від 18 років та ті, хто має РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Обміняти лампи потрібно буде на Укрпошті.

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Поки що протестувати послугу переходу на лампочки від держави у Дії можуть чотири міста – Вінниця, Черкаси, Одеса та Львів.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що з 1 січня кожен українець може безкоштовно отримати по п’ять LED-лампочок від держави. Загалом планують замінити 50 млн ламп – саме таку кількість заощадити роботу одного реактора АЕС. 30 млн. ламп профінансує Європейський Союз.