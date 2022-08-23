До Дня Незалежності України очікується активізація хакерів та зловмисників РФ у мережі. У Держспецзв’язку розповіли, як підготуватися до можливої ​​небезпеки та захистити свої дані та гроші.

Насамперед необхідно замінити всі паролі, які легко підбираються зловмисниками – послідовний набір букв або цифр: qwerty, 12345 і так далі. Код має бути надійним, щоб помітно ускладнити роботу хакерам.

Навіть якщо пароль надійний – його потрібно регулярно міняти. Це значно посилить захист особистих даних.

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Наступний крок – встановлення всіх оновлень – ПЗ та нові програми часто мають покращений захист, адже згодом усі відомі лазівки закривають розробники.

Антивірус – вірний друг користувачів мережі. З його допомогою варто просканувати пристрої на наявність вірусів. Шкідливий код здатний красти особисту інформацію, і робити це непомітно.

Видаліть всі піратські програми, адже в них також можуть ховатися віруси. Завантажувати програми потрібно лише з офіційного сайту розробників. Позбутися також потрібно і російських програм – велика ймовірність, що вони вже давно стежать за активністю в смартфоні.

За допомогою двофакторної автентифікації можна помітно покращити захист облікових записів та банківських програм.

У мережі купа підозрілих сайтів – не переходьте на невідомі посилання, і не завантажуйте нічого із сумнівних сторінок. Найчастіше у файлах зберігаються замасковані віруси. Посилання можуть бути замасковані під безпечні – уважно перевіряйте літери та символи.

Також не варто забувати про розсилку e-mail, спрямовану на величезну кількість жертв. Не варто відкривати підозрілих листів. Хакери та злодії можуть імітувати представників держслужб – звертайте увагу на адреси листів.

Не публікуйте персональні дані, і не розголошуйте їх стороннім особам – паролі, електронну пошту, номер телефону тощо. Інформацію варто брати лише з офіційних джерел. У мережі може з’являтись повідомлення про матеріальну допомогу до Дня Незалежності – інформацію потрібно обов’язково перевіряти на офіційних ресурсах.