Деякі послуги для водіїв у мобільному застосунку Дія будуть недоступні кілька днів. Йдеться про перереєстрацію авто та обмін водійського посвідчення.

У Дії будуть недоступні дві послуги для водіїв – причина

Так, із 24 до 27 травня включно водії не зможуть перереєструвати авто або обміняти посвідчення. Уже з 28-го числа послуги стануть доступні.

Причина тимчасового обмеження – сервісний центр МВС змінює реквізити для оплати рахунків.

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Попередні заявки будуть розглянуті дотримуючись черги.

До слова, раніше ми писали, що в Україні знову можна замовити іменні номери на авто. Раніше цю послугу прибрали через міркування безпеки на підприємствах, де ці унікальні таблички виготовляли.

Нині ж іменні номери можна замовити в будь-якому сервісному центрі МВС або через Кабінет водія.