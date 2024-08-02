Туреччина заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram. Про це повідомив регулятор інформаційних технологій країни.

Офіційних причин такого рішення не вказано. Так само не відомо, як довго триватиме заборона. Мобільний застосунок платформи також став недоступним для користувачів.

Туреччина заблокувала Instagram – що відомо

Цьому кроку передувала заява турецького чиновника з питань комунікацій Фахреттіна Алтуна. Він розкритикував платформу за блокування постів зі співчуттям у зв’язку зі вбивством лідера палестинського бойового угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.

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– Це цензура – ясна й проста, – заявив Алтун, додавши, що Instagram не надав жодних пояснень щодо порушення політики у зв’язку зі своїм рішенням.

В компанії Meta, якій належить Instagram, заборону наразі не коментували. Так само немає реакції на висловлювання Фахреттіна Алтуна.

Управління інформаційних технологій і зв’язку Туреччини опублікувало рішення про блокування соцмережі 2 серпня на своєму сайті.

Ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані в ніч на 31 липня. Відповідальність за його ліквідацію не взяла жодна організація, але Ізраїль присягнувся вбити Ханію та інших лідерів бойовиків ХАМАС після атаки у жовтні минулого року.