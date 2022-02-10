YouTube та TikTok збирають особисті дані користувачів більше, ніж будь-які інші програми для соціальних мереж. Експерти не можуть з’ясувати, навіщо це необхідно великим корпораціям.

Компанія URL Genius провела експеримент із YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger та Whatsapp. Всі ці програми запустили на iPhone з функцією відстеження активності програм.

Як з’ясувалося, YouTube збирає дані для своїх цілей. Зокрема, йдеться про місцеперебування, історію пошуку та зображення таргетованої реклами. З TikTok все набагато складніше – власником популярного сервісу є китайська компанія ByteDance, яка дозволяє трекерам збирати дані. Трекери – це програми, за допомогою яких можна збирати інформацію про користувачів з інших сервісів та програм.

Експерти не змогли з’ясувати, з якою метою сторонні програми підключаються до TikTok. Трекери здатні записувати будь-яку активність – від коментарів та кількості проведеного часу в додатку до місцеперебування та активності на інших сайтах.

TikTok неодноразово звинувачували у зборі даних користувачів. У політиці конфіденційності сервісу говориться, що програма може передавати дані користувача своєї китайської материнської компанії, але конфіденційно.

Нещодавно Instagram представив дуже корисну функцію для тих, хто переймається своїми даними. Так, користувачі соцмережі можуть видаляти будь-яку активність свого облікового запису, і це стосується коментарів, лайків та публікацій за минулі роки.