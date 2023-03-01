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The Undeniable Street View – з’явився сайт, що дає змогу пройтися українськими містами після атак РФ

1 Березня 2023, 10:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
сайт для прогулки разрешенными украинскими улицами

З’явився сайт The Undeniable Street View, на якому можна прогулятися постраждалими від російських атак вулицями міст України. Його створила благодійна ініціатива на підтримку України United24.

Наразі ресурс працює в режимі перегляду вулиць у шести українських містах, а також областях, які опинилися на лінії фронту. Наприклад, “прогулятися” можна Києвом, Харковом, Черніговом, Сумами, Ізюмом та Ірпенем. Щоб пройтися вулицями – перейдіть за посиланням.

– Усі ми знаємо сервіс Google Street View, який дає змогу пройтися вулицями будь-якого міста у світі. А чи знали ви, що вже рік Google не дає можливості оновити карти і показати зруйновані українські міста та інші жахливі наслідки російського вторгнення? – йдеться в публікації Facebook United24.

Сайт United24 створили в партнерстві з незалежною агенцією And Us із Дубая.

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Теги
Війна в Україні Україна
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