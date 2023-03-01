З’явився сайт The Undeniable Street View, на якому можна прогулятися постраждалими від російських атак вулицями міст України. Його створила благодійна ініціатива на підтримку України United24.

Наразі ресурс працює в режимі перегляду вулиць у шести українських містах, а також областях, які опинилися на лінії фронту. Наприклад, “прогулятися” можна Києвом, Харковом, Черніговом, Сумами, Ізюмом та Ірпенем. Щоб пройтися вулицями – перейдіть за посиланням.

– Усі ми знаємо сервіс Google Street View, який дає змогу пройтися вулицями будь-якого міста у світі. А чи знали ви, що вже рік Google не дає можливості оновити карти і показати зруйновані українські міста та інші жахливі наслідки російського вторгнення? – йдеться в публікації Facebook United24.

Сайт United24 створили в партнерстві з незалежною агенцією And Us із Дубая.

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