Компанія Apple провела презентацію 12 вересня – фанатам показали iPhone 15, оновлений годинник Apple Watch 9 і топові Watch Ultra 2. Презентацію активно обговорює весь світ – традиційно, із заходу і жартують, створюючи меми.

Реакція мережі на новий iPhone – далі в матеріалі

Деяким користувачам Twitter дуже сподобався топовий iPhone 15 Pro Max – заради такого можна витратити і всі гроші із заначки.

– Я перевіряю баланс свого рахунку після попереднього замовлення нового iPhone 15 Pro Max, – заявила користувач X.

Me checking my account balance after pre ordering the new iPhone 15 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/QLnhXtX7UA — Danny (@dannywontmiss) September 12, 2023

Традиційно, Apple нібито загальмовує торішні моделі, підштовхуючи фанатів купувати новинку. Над майбутніми помилками в роботі вже встигли пожартувати.

my iPhone 13 pro after Apple announced the iPhone 15 today#AppleEvent pic.twitter.com/3u3iNzpcnb — jay???? (@fwj6y) September 12, 2023

My iPhone 7 after today’s apple event that just announced the iPhone 15 #AppleEvent pic.twitter.com/y0JgpHVEy5 — Jalen (@JalenTrece) September 12, 2023

Куди без краш-тестів на новенькі iPhone – у Twitter уже з нетерпінням чекають відео, де блогери розбивають об асфальт.

Дизайн iPhone сподобався далеко не всім – його почали копіювати за допомогою підручних засобів. У принципі, це не дуже складно, адже зовнішній вигляд флагмана не сильно змінився.

I’m the first Ugandan to own an iPhone 15 and Apple Watch series 9 ultra 2 pic.twitter.com/GPCoWYBzXw — REECY™️????‍♂️♥️ (@ReecyAtuhaire) September 12, 2023

iphone 14 vs iphone 15 pic.twitter.com/jpwTgix0zO — $????????????☃️ (@slvppy) September 12, 2023

Me upgrading from iPhone 14 to iPhone 15 pic.twitter.com/9JO4QyPKBz — Katsu (@actuallykatsu) September 12, 2023

Тім Кук уже встиг відсвяткувати презентацію – разом із фанатами він “запалив” на вулиці.

Apple CEO Tim Cook after repacking IPhone 14 Pro with USB-C, Action button for mute, standby mode, Powdered by A17 Pro, “iOS 17” and new titanium color as IPhone 15 Pro and selling to the apple fans as the Best & most powerful iPhone ever! #AppleEvent #iPhone15Pro #iPhone15… pic.twitter.com/boIIjhri7z — Nishant Taliyan (@ch_taliyan) September 12, 2023

Не всі оцінили перехід iPhone 15 на Type-C заряд – деякі фанати Apple не готові з цим миритися.

How iphone users feel now they have to use type c chargerspic.twitter.com/UckWDtth5s — Yotsu或 (@yakipacks) September 12, 2023

Компанія представила не тільки iPhone 15 – було безліч новинок, які здивують навіть фанатів. Що показала Apple на презентації 2023, можна подивитися на Фактах ICTV.