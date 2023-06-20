Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний захопив українців. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відео, на якому разом із начальником Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провів роботу в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання в районах, де тривають запеклі бої.

Здавалося б, звичайна справа для країни, в якій триває повномасштабна війна, проте на відео українці помітили незвичайну і милу нашивку у вигляді персонажа малюка Йоди. Реакція мережі не забарилася, а тому Факти ICTV вирішили зібрати добірку мемів із шевроном Залужного зі світу Зоряних воєн.

Без гумору під час війни неможливо, а тому українці продовжують жартувати і створювати меми, незважаючи ні на що.