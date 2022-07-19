Напевно усі помічали в Instagram маленьку синю галочку, що розташована біля головного імені користувача. Зазвичай такі галочки є у популярних блогерів чи знаменитих персон.

Що означає синя галочка в Instagram та як її отримати – читайте в нашому матеріалі.

Синя галочка в Instagram – що це

Головна її мета – верифікація акаунту, іншими словами – захист від обману. Доволі часто в соціальних мережах шахраї від імені відомих особистостей збирають кошти, оголошують різні розіграші, таким чином просто наживаючись на людях.

Зараз дивляться

Якщо біля головного імені користувача ви помітили синю галочку – це 100% гарантія, що акаунт належить реальній людині чи організації. Тим паче, Instagram сам нагороджує популярних користувачів цією відзнакою. До речі, видається галочка безкоштовно.

Ось наприклад, Instagram-сторінка Офісу президента України верифікована та має свою синю галочку. Отже, акаунт підтверджений та точно офіційний.

Багато хто мріє про цю “відмітку популярності”, адже її наявність підтверджує, що володар сторінки – відома персона.

У 2018 році у всіх користувачів Instagram з’явилась можливість подати заявку на верифікації. Проте не усім вдалось отримати галочку.

Як отримати синю галочку

Перш за все, потрібно бути реальною людиною та користувачем мережі. Фейковий акаунт ніколи не може отримати цю відмітку.

Також ваша сторінка має бути повністю заповнена – головне фото профілю, інформація про вас, публікація та активне користування. Головна умова – ваша сторінка має бути популярною серед інших користувачів.

Для того, щоб пройти верифікацію, необхідно мати паспорт або водійські права та відправити запит:

перейдіть в Налаштування – Акаунт;

оберіть пункт Запросити підтвердження;

введіть необхідну інформацію – ім’я акаунту в Instagram, реальне прізвище та ім’я, оберіть категорію акаунту;

надішліть фотографію чи скан посвідчення особи (паспорту).

Тепер доведеться почекати, поки ваші дані перевірять та вирішать, чи надавати вам синю галочку.