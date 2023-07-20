Функція Stories у Telegram буде доступна тільки для Premium-підписників. Принаймні, спершу.

Можливо, згодом ця функція стане доступною для всіх користувачів месенджера і з певними обмеженнями, однак поки що точно невідомо. Такі дані з’явилися на платформі перекладів Telegram.

Також імовірно, що після того, як Stories стануть доступними для всіх, тільки Premium-підписники зможуть регулювати їхній час доступності.

Раніше ми писали про те, що в Telegram з’являться Stories. Це знайома функція для користувачів Instagram і Facebook.

Тоді про це повідомив творець сервісу Павло Дуров. За його словами, історії будуть доступні від 6 до 48 годин, і для цього створять гнучкі налаштування конфіденційності.