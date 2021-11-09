Проект фонду Олени Пінчук Stories номіновано на премію Elle Style Awards.

Stories – перший великий YouTube-проект фонду, ведучою якого є директор фонду Ольга Руднєва. Проект націлений на те, щоб навчити людей говорити про складні теми та актуалізувати сексуальну освіту.

У кожному випуску обговорюється тема безпечного сексу, стосунків, зовнішнього тиску на підлітків, а також – як навчити дорослих людей говорити про секс із дітьми та в парах. Крім того, під час інтерв’ю порушуються й питання прийняття себе, свого тіла та кордонів.

Зіркові герої та інфлуенсери відповідають на запитання, розповідаючи історії з особистого життя.

У проекті вже взяли участь: телеведучі Маша Єфросиніна та Яніна Соколова, бізнесмен Гарік Корогодський, блогер Сабіна Мусіна, модель Таня Брик, актор Даня Вегас, письменниця Ірена Карпа, реп-виконавиця Alyona Alyona та інші.

Переглянути всі випуски YouTube-проекту Stories можна, перейшовши за цим посиланням.

Для того, щоб підтримати проект, необхідно проголосувати тут.

Голосування триватиме до 17 грудня.

Міжнародна премія в галузі стилю Elle Style Awards проводиться щорічно. Її вручають в Україні, Польщі, Німеччині, Бельгії, Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Франції та інших країнах.

У 2021 році голосування відбувається в шести номінаціях: