Компанія Valve склала перелік номінантів на щорічну престижну премію The Steam Awards. Користувачі Steam можуть проголосувати за улюблений проект із 22 грудня по 3 січня.

Так, у номінацію Гра року потрапили найгучніші ігри, які вплинули на індустрію розваг у 2021 році. У списку — симулятор виживання Valheim, мультиплеєрна ММОРПГ від Amazon New World, довгоочікувана, але спірна Cyberpunk 2077, хвалене продовження хорору Resident Evil Village, а також один з найкращих автосимуляторів від Microsoft – Forza Horizon 5.

Всього Steam підготувала 10 номінацій, до яких також увійшли ігри для віртуальної реальності, проекти з елементами виживання та крафту, тайтли для гри з друзями, роботи з унікальним візуальним стилем, проекти з незвичайним ігровим досвідом, складні ігри, релізи з найкращим саундтреком, сюжетом та геймплеєм, що затягує.

У кожній номінації лише по п’ять учасників, і геймери можуть самі обирати найкращі проекти. Переможців назвуть уже 3 січня 2022 року.

Агрегатор Metacritic вже склав рейтинг найгірших ігор 2021 року, спираючись на оцінки критиків. Так, у топ-10 увійшла гучна трилогія ремайстрів GTA, яку незадоволені фанати закидали негативними відгуками.

Найбільшим розчаруванням для критиків став футбольний симулятор eFootball 2022 – жахлива графіка, постійні вильоти та баги не сподобалися й геймерам.