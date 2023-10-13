SpaceX анонсувала запуск послуги мобільного зв’язку через Starlink. Вона отримала назву Direct to Cell і дасть змогу обмінюватися текстовими, голосовими та відеоповідомленнями користувачам телефонів із підтримкою технології LTE.

Послуги текстових повідомлень будуть доступні 2024 року, а 2025-го – голосовий зв’язок і передавання даних.

– Супутники Starlink з можливістю Direct to Cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який діє як вежа стільникового зв’язку в космосі, забезпечуючи мережеву інтеграцію, аналогічну стандартному партнеру з роумінгу, – йдеться в заяві Starlink.

У компанії обіцяють, що Direct to Cell забезпечить можливість підключення навіть у віддалених регіонах.

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Супутники Direct to Cell спочатку будуть запущені на ракеті SpaceX Falcon 9, а потім на Starship. На орбіті супутники негайно підключаться через лазерний транзитний зв’язок до сузір’я Starlink, щоб забезпечити глобальний зв’язок.