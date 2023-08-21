Зірки змішаних бойових мистецтв хочуть тренувати Ілона Маска, щоб насолити Марку Цукербергу. І хоча поєдинок між мільярдерами в стані невизначеності, глава Tesla може обзавестися зірковими тренерами.

Як мінімум вісім бійців UFC на чолі з колишнім чемпіоном MMA Чадом Робішо пропонують Ілону допомогти підготуватися до вирішальної події, щоб помститися Цукербергу.

– Цукерберг нікому не подобається, тому що він комуніст, який пригнічує нашу мову і руйнує більшість наших бізнесів. Ми відчуваємо, що йому потрібно набити морду, – заявив Робішо.

Так, майстри рингу бачать у Масці потенційний шанс на реванш. І хоча Марк звинувачує Ілона в небажанні битися, очільник Tesla пожартував, що навідається до творця Facebook до будинку – перевірити, чи відчинить він двері.

Представники Цукерберга заявили, що він зараз подорожує, і його немає вдома.

– Крім того, Марк серйозно ставиться до цього виду спорту і не збирається битися з кимось, хто випадково з’являється в його будинку, – заявили в очільника Meta.

Нагадаємо, що на Фактах ICTV можна дізнатися подробиці бою Маска і Цукерберга – з чого все почалося, де може відбутися поєдинок, і в якому форматі він пройде.