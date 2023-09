Поціновувачі продукції Apple чекають на презентацію компанії, де світ нарешті побачить нового флагмана компанії – iPhone 15. Особливу увагу привертає той факт, що технологічний гігант має відмовитися від розʼєму типу lightning у своїх смартфонах, що він використовував з 2012 року.

На зміну йому прийде розʼєм USB-C, який широко використовується в світі. До цих змін корпорацію підштовхнув прийнятий ЄС закон. Згідно з документом всі компанії, що виробляють техніку, мають до грудня наступного року облаштувати свої вироби саме під зарядні пристрої типу С. За допомогою єдиного стандарту в Європі прагнуть з часом зменшити кількість сміття від ґаджетів. Розʼєм живлення USB-C є в смартфонах Android, а також у цілій низці інших продуктів Apple, включно з останніми моделями iPad і MacBook.

Прихильники такого рішення змагаються в дотепності прощань зі старим типом зарядки, створюючи меми.

RIP lightning port 2012-2023,

Finally USB-C coming in iPhone because of EU pic.twitter.com/gW7pz6dgoK

— yogeshgodara (@iyogeshbishnoi) September 10, 2023