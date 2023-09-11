Поціновувачі продукції Apple чекають на презентацію компанії, де світ нарешті побачить нового флагмана компанії – iPhone 15. Особливу увагу привертає той факт, що технологічний гігант має відмовитися від розʼєму типу lightning у своїх смартфонах, що він використовував з 2012 року.

На зміну йому прийде розʼєм USB-C, який широко використовується в світі. До цих змін корпорацію підштовхнув прийнятий ЄС закон. Згідно з документом всі компанії, що виробляють техніку, мають до грудня наступного року облаштувати свої вироби саме під зарядні пристрої типу С. За допомогою єдиного стандарту в Європі прагнуть з часом зменшити кількість сміття від ґаджетів. Розʼєм живлення USB-C є в смартфонах Android, а також у цілій низці інших продуктів Apple, включно з останніми моделями iPad і MacBook.

Прихильники такого рішення змагаються в дотепності прощань зі старим типом зарядки, створюючи меми.

Зараз дивляться

RIP lightning port 2012-2023,

Finally USB-C coming in iPhone because of EU pic.twitter.com/gW7pz6dgoK — yogeshgodara (@iyogeshbishnoi) September 10, 2023

Спочивай з миром розʼєм lightning. Нарешті завдяки ЄС в iPhone зʼявиться USB-C.

Нарешті всі пристрої можна заряджати одним кабелем.

Всі нові смартфони використовують однаковий тип пристрою живлення. Ось чому я та моя дружина оновимо свої iPhone 11 на iPhone 15.

Тепер користувачі Android більше не соромитимуться питати про зарядку.

Раніше Apple не надихалася ідеєю тотального переходу на USB-C, зауважуючи, що відмова користувачів від кабеля lightning призведе до безпрецедентного обсягу електронних відходів. Крім того, в корпорації стверджували, що така процедура коштуватиме споживачам до €1,5 млрд. Дехто з користувачів також підтримав ці побоювання та критично поставився до прийдешніх оновлень.

Більшість покупців iPhone не поцікавляться куди подінуться кабелі Lightning після оновлення. А вони підуть на смітник.

У моїх знайомих багато старих дротів. Якщо їх викинути, це буде жах для довкілля.

От зачекайте я викину всі старі пристрої і куплю нові. Ото буде на 100% екологічно чисто.

Нагадаємо, традиційна презентація Apple запланована на 12 вересня. На заході очікується не лише показ iPhone 15, а й купи інших пристроїв. Утім, на оновлений смартфон фанати “яблука” чи не найбільше.