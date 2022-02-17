Компанія Samsung анонсувала презентацію нових пристроїв. Так, захід заплановано на 27 лютого цього року.

Про це корпорація заявила у своєму блозі. Samsung обрала 27 лютого не випадково – захід відбудеться на щорічній найбільшій виставці Mobile World Congress, де виробники мобільних пристроїв показують передові технології та свої досягнення.

До повідомлення про свої плани компанія прикріпила малюнок, на яких зображено пристрої – їх точно покажуть публіці.

Серед них – розумний годинник, складні смартфони на кшталт Galaxy Flip і Fold, планшет, стилус і ноутбук. Презентація буде доступна для перегляду на платформі YouTube – початок заходу заплановано на 20:00.

Нагадаємо, що це вже друга презентація Samsung у лютому – перша відбулася 9 лютого. Тоді публіці показали нові флагмани – смартфони Galaxy S22, Galaxy S22 Plus та Galaxy S22 Ultra, а також планшети лінійки Galaxy Tab S8. Смартфони отримали оновлені камери, потужні процесори та об’ємні акумулятори. Ціни на пристрої починаються від $799. В Україні за базову модель попросять від 27 999 грн.

На початку весни ще один великий виробник покаже свої пристрої – йдеться про Apple. За даними інсайдерів, вже на початку весни відбудеться анонс бюджетного iPhone SE 2022, який отримає новий чипсет та підтримку 5G.