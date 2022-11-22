Криптовалютна біржа Genesis незабаром може оголосити про банкрутство слідом за крахом FTX. Вона намагається зібрати свіжі гроші для свого кредитного підрозділу і попереджає потенційних інвесторів, що їй, можливо, доведеться подати заяву про банкрутство, якщо зусилля не призведуть до бажаного результату.

Genesis провела останні кілька днів у пошуках як мінімум $1 млрд нового капіталу, повідомили близькі джерела. За їхніми словами, йшли переговори про потенційні інвестиції з боку кріптобіржі Binance, проте поки що фінансування не матеріалізувалося.

Прагнення до фінансування було викликано нестачею ліквідності у кредитора після раптового краху FTX – однієї з найбільших у світі кріптовалютних бірж.

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– У нас немає планів оголосити про банкрутство найближчим часом. Наша мета – врегулювати поточну ситуацію на основі консенсусу без подання заяви про банкрутство. Genesis продовжує вести конструктивні переговори з кредиторами, – заявив представник Genesis.

Представник Binance від коментарів відмовився.